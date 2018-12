Prezydent Duda: Tusk nie ma szacunku do własnego kraju

– Czuję, że Donald Tusk nie ma szacunku do własnego kraju. Po prostu. Mam wyrobione zdanie na temat Donalda Tuska i polityki, którą on realizował, także na temat polityki, którą realizuje wobec Polski, wcześniej także jako premier rządu z poprzedniego rozdania parlamentarnego. Według mnie to była zła polityka. Zresztą przerwał swoją działalność i udał się do Brukseli, opuścił Polskę. Miałem jeszcze cień nadziei, że będzie tam realizował polskie interesy, ale to był tylko cień i ta nadzieja została zawiedziona – stwierdził Andrzej Duda w rozmowie z 300POLITYKĄ i Wirtualną Polską.

W ocenie prezydenta Donald Tusk nie reprezentuje polskich interesów. – To moim zdaniem nie są polskie interesy. Nie wiem czyje interesy reprezentuje. Widocznie jest europejskim politykiem, jak to on mówi, natomiast według tego, co widzę, polskich interesów nie reprezentuje. Trochę to dla mnie przykre, bo ja bym reprezentował polskie interesy. Też jestem człowiekiem, który bywał na forach UE, kiedyś reprezentowałem polskie Ministerstwo Sprawiedliwości w Radzie UE, ale przecież byłem także posłem do PE i powiem tak: politycy z innych krajów, nawet jeżeli są w instytucjach europejskich, pamiętają doskonale o interesach swojego kraju i je realizują. Twardo i zdecydowanie. Nic nie mówią, tylko je realizują – stwierdził Duda.