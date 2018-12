Policjanci zatrzymali tysiące dowodów rejestracyjnych. Czego dotyczy ta akcja?

W środę już po raz ostatni w tym roku odbyła się policyjna akcja „Smog”. Tego dnia na drogi w Polsce wyjechało ponad 5 tysięcy policjantów, którzy przeprowadzali kontrole pojazdów. Celem tych działań było wyeliminowanie z ruchu tych samochodów, których stan techniczny wskazywał na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co z kolei mogło wpływać na zwiększoną emisję spalin.

Jak podaje Polsat News, od początku roku w ramach akcji „Smog” skontrolowano około 258 tys. pojazdów. Policjanci zatrzymali prawie 5,5 tys. dowodów rejestracyjnych. Przedstawiciele służb zwracają uwagę, że prowadzone działania mają również charakter edukacyjny. Jak zauważają funkcjonariusze, transport szczególnie na terenie dużych miast, przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Policjanci przypominali kierującym, że smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności. W związku z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza, a przez to negatywnym wpływem wielu substancji na zdrowie oraz życie zarówno człowieka, jak też całej fauny i flory, smog stał się problemem, z którym należy walczyć.

