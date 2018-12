Morawiecki o negatywnym stosunku unijnych polityków do Theresy May. „Mocne oświadczenia i ostre słowa...”

Premier Polski w wywiadzie dla „The Daily Telegraph" stwierdził, że negatywny stosunek unijnych polityków do Theresy May podczas negocjacji w sprawie Brexitu nie ułatwia prowadzenia tych rozmów. – Mocne oświadczenia i ostre słowa niektórych polityków w Brukseli nie pomagają, ale przeszkadzają w osiągnięciu wspólnego celu, jakim jest osiągnięcie najbardziej pożądanego rezultatu dla wszystkich – powiedział premier Polski. – Stawka jest wysoka, istnieją różne opinie, więc towarzyszą temu silne emocje. Nie ma jednak wątpliwości, że Theresa May reprezentuje brytyjski naród i to musi być uznawane przez wszystkich – dodał Mateusz Morawiecki.

Kilka dni temu Theresa May zapowiedziała, że głosowanie nad projektem umowy dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odbędzie się 14 stycznia 2019 roku. – Jest prawdopodobne, że szanse na wygranie przez May głosowania w Izbie Gmin będą zależeć od postawy unijnych liderów wobec Wielkiej Brytanii. To nastawienie musi pozostać wyraźnie pozytywne – przekonywał w wywiadzie premier Polski.

Głosowanie w Izbie Gmin

W poniedziałek 17 grudnia premier Wielkiej Brytanii przekazała, że głosowanie w sprawie umowy brexitowej odbędzie się 14 stycznia. Wcześniej – 7 stycznia – odbędzie się debata na temat warunków wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Jednocześnie Theresa May zapowiedziała, że nie będzie kolejnego referendum w sprawie Brexitu, ponieważ podkopałoby ono wiarę wyborców w demokrację. – Jeszcze jedno głosowanie... wyrządziłoby nieodwracalne szkody w integralności naszej polityki, ponieważ pokazałoby milionom, które zaufały demokracji, że demokracja nie działa – twierdzi premier May.

„The Guardian” przypomina, że działania May mogą wprawdzie osłabić ją wizerunkowo, ale także dać niezbędny czas na negocjacje z Unią Europejską oraz tymi z parlamentarzystów, którzy sprzeciwiają się wypracowanemu rozwiązaniu.

