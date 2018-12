11-latka trafiła do szpitala w Gdańsku. Tam urodziła dziecko

We wtorek 11-latka udała się razem z matką do lekarza, gdzie okazało się, że dziewczynka jest w zaawansowanej ciąży. Lekarz zgłosił zdarzenie policji, a nastolatka trafiła do szpitala w Starogardzie Gdańskim. Stamtąd przewieziono ją do placówki w Gdańsku, gdzie urodziła dziecko.

Zaszła w ciążę na Ukrainie?

Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przekazał w rozmowie ze stacją, że odbyło się już przesłuchanie matki dziewczynki, która złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. – Będzie prowadzone śledztwo w kierunku art. 200 par. 1 Kodeksu karnego, czyli doprowadzenia do obcowania płciowego małoletniej poniżej 15 roku życia. Za ten czyn grozi od 2 do 12 lat – dodał.

Z informacji przekazanych przez Duszyńskiego wynika, że 11-latka przebywa na terenie Polski od trzech miesięcy. Wcześniej mieszkała na Ukrainie co wskazuje, że to właśnie tam mogło dojść do przestępstwa. Polsat News nieoficjalnie przekazał, że dziewczynka mogła zostać skrzywdzona przez mężczyznę, który sprawował nad nią opiekę. Jeśli ten scenariusz zostanie potwierdzony, dochodzenie przejmie ukraińska prokuratura.