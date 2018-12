Śnieg i marznące opady w wielu regionach Polski. IMGW wydał ostrzeżenia

W nocy z czwartku na piątek w wielu regionach Polski spadł śnieg. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty bezpieczeństwa. W województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, części kujawsko-pomorskiego, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami.

Oznacza to, że IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Należy spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania.

Dla miłośników białego puchu mamy jednak złą informację. W znacznej części kraju temperatury w ciągu dnia wzrosną do nawet 5-6 stopni Celsjusza (we Wrocławiu, Poznaniu czy Szczecinie) co oznacza, że śnieg się stopi. Meteorolodzy przewidują, że w sobotę termometry pokażą od 2-3 stopni na północy kraju do 7-8 stopni na południu m.in. w Krakowie, Katowicach czy Wrocławiu. W następnych dniach warunki pogodowe mają wyglądać podobnie co oznacza, że szanse na białe Boże Narodzenie są bardzo niewielkie.

