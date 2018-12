Nowa trasa Wizz Air z Polski. Dokąd polecimy?

Zgodnie z zapowiedziami samoloty z Katowic na Fuerteventurę – należącą do Hiszpanii wyspę na Oceanie Atlantyckim – zaczną latać od kwietnia 2019 roku. Według rozkładu będą kursować w czwartki. Z Katowic samolot wystartuje o 13.50, by na Fuerteeventurze znaleźć się o 18.25. W drogę powrotną wyruszy o godz. 19, w Polsce na katowickim lotnisku wyląduje o 0.55. Ceny biletów, które już niedługo mają zostać udostępnione na stronie linii lotniczych, będą zaczynać się od 169 złotych za podróż w jedną stronę.

Co ciekawe, w 2018 roku linia Wizz Air rozszerzyła ofertę z Katowic o kilka kierunków: Faro i Porto w Portugalii, Charków na Ukrainie czy Malagę w Hiszpanii. Obecnie siatka połączeń Wizz Air w Katowicach obejmuje ponad 40 tras.

Wizz Air – nowe zasady dotyczące bagażu podręcznego

Wizz Air zdecydował się wprowadzić nowe zasady dotyczące bagażu podręcznego od 1 listopada 2018 roku. W myśl nowych regulacji do samolotu pasażerowie mogą wejść z jedną sztuką bagażu o wymiarach nieprzekraczających 40 x 30 x 20 cm i wadze do 10 kg. Jeżeli chcemy zabrać ze sobą więcej rzeczy trzeba dopłacić – 44 złote za każdy dodatkowy kilogram bagażu. Pasażerowie, który wykupili usługę WIZZ Priority będą mogli zabrać do samolotu dodatkową walizkę podręczną o wymiarach 55x40x23.