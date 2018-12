Polska zima ponownie zaskoczyła. Przekonali się o tym amerykańscy żołnierze

Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie poinformowała na swojej oficjalnej stronie internetowej, że w czwartek 20 grudnia 2018 roku około godziny 13.00 doszło do wypadku. „Otrzymaliśmy dyspozycję wyjazdu alarmowego zastępem ratownictwa technicznego do zdarzenia drogowego w kierunku wsi Malenin” – napisano w komunikacie. Jak się później okazało, do rowu zjechał pojazd wojskowy typu HMMWV (terenowy Humvee). Polsat News podaje, że poruszali się nim amerykańscy żołnierze stacjonujący w Polsce. Poinformowano także, że w wyniku wypadku nikt nie odniósł obrażeń.

Warunki pogodowe nie sprzyjają kierowcom. „Śliska nawierzchnia, opady śniegu i deszczu oraz mgła utrudnią poruszanie się po drogach” – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

