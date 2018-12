Justyna Żyła o relacji z byłym mężem: Ja mu wszystko wybaczyłam

Podczas rozmowy z „Super Expressem” Justyna Żyła potwierdziła, że doszło już do rozwodu z Piotrem. – Udało nam się dogadać – dodała. Była żona skoczka narciarskiego podkreśliła, że „każdemu należy wybaczać”. – Tak samo można jego zapytać, czy mi wybaczył, że wylałam się przed całym światem. Ja mu wszystko wybaczyłam, a czy on wybaczył mi? – zapytała retorycznie.

„Przelała się czara goryczy”

Justyna Żyła przyznała, że do rozpadu małżeństwa nie doszło wyłącznie z winy Piotra. – To też nie jest tak, że on jest najgorszy, a ja jestem święta. Zawsze wina leży po dwóch stronach, ale przyszedł taki okres, że przelała się czara goryczy i stało się tak, jak się stało. To nie było planowane, ale widocznie tak miało być – stwierdziła.

Pytana o to, czy zacznie sobie teraz układać życie na nowo stwierdziła, że „nie jest gotowa na nowy związek”. – Mam dzieciaki, dużo pracy, więc na razie nawet nie myślę o tym. Nie patrzę teraz na mężczyzn pod tym kątem – podsumowała. Przypomnijmy, była żona skoczka rozpoczęła współpracę z Active Family