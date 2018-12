Justyna Żyła o relacji z byłym mężem: Ja mu wszystko wybaczyłam

Podczas rozmowy z „Super Expressem” Justyna Żyła potwierdziła, że doszło już do rozwodu z Piotrem. – Udało nam się dogadać – dodała. Była żona skoczka narciarskiego podkreśliła, że „każdemu należy wybaczać”. – Tak samo można jego zapytać, czy mi wybaczył, że wylałam się przed całym światem. Ja mu wszystko wybaczyłam, a czy on wybaczył mi? – zapytała retorycznie.

„Przelała się czara goryczy”

Justyna Żyła przyznała, że do rozpadu małżeństwa nie doszło wyłącznie z winy Piotra. – To też nie jest tak, że on jest najgorszy, a ja jestem święta. Zawsze wina leży po dwóch stronach, ale przyszedł taki okres, że przelała się czara goryczy i stało się tak, jak się stało. To nie było planowane, ale widocznie tak miało być – stwierdziła.

Pytana o to, czy zacznie sobie teraz układać życie na nowo stwierdziła, że „nie jest gotowa na nowy związek”. – Mam dzieciaki, dużo pracy, więc na razie nawet nie myślę o tym. Nie patrzę teraz na mężczyzn pod tym kątem – podsumowała. Przypomnijmy, była żona skoczka rozpoczęła współpracę z Active Family

Stacja Active Family działa na polskim rynku od 2013 roku i jest dostępna na platformie mc+ oraz kilku innych sieciach kablowych. We wtorek 18 grudnia na antenie stacji zadebiutował nowy program – „Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta!” , którego gospodynią będzie właśnie Żyła. Bohaterami cyklu (stacja zaplanowała emisję 13 odcinków) są partnerzy biznesowi, przyjaciele, rodziny czy małżeństwa które są ze sobą skonfliktowane. Zadaniem Justyny Żyły jest rozwiązanie ich problemów.

