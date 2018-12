11-latka urodziła w Gdańsku. Nowe informacje o dziewczynce

Matka dziewczynki od dłuższego czasu pracowała i mieszkała na Pomorzu. We wrześniu przyjechała do niej z Ukrainy 11-letnia córka. „Super Express” informuje, że kobieta miała od początku być świadoma tego, że jej córka spodziewa się dziecka. Mimo tego dopiero przed kilkoma dniami dziewczynka trafia do przychodni w Skarszewach, gdzie lekarz orzekł, że znajduje się w zaawansowanej ciąży. Natychmiast zawiadomiono policję, a 11-latka trafiła do szpitala w Starogardzie Gdańskim. Stamtąd skierowano ją do Gdańska, gdzie nastąpił poród.

– 18 grudnia otrzymaliśmy zgłoszenie od jednego z lekarzy o tym, że stwierdził u jedenastoletniej dziewczynki ciążę – powiedział oficer prasowy starogardzkiej KPP, aspirant sztabowy Marcin Kunka w rozmowie z Radiozet.pl. Materiały dotyczące sprawy przekazane zostały Prokuraturze Rejonowej w Starogardzie Gdańskim.

11-latkę skrzywdził opiekun?

Prokuratorzy przesłuchali już matkę dziewczynki. Kobieta zeznała, że jej córka miała zajść w ciążę na Ukrainie.Po informacji od policji prokuratura wszczęła postępowanie w kierunku doprowadzenia małoletniej poniżej 15. roku życia do obcowania płciowego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dziewczynkę miał skrzywdzić mężczyzna, który opiekował się nią na Ukrainie – jej wuj.

Śledczy planują przesłuchanie 11-latki w obecności psychologa, by zweryfikować podane przez jej matkę informacje. – Jeśli ta informacja, że do przestępstwa doszło na terenie Ukrainy i ewentualnym sprawcą jest jej obywatel, zostanie potwierdzona, prokuratura przekaże ściganie do władz Ukrainy – wyjaśnił w rozmowie z Wirtualną Polską Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Czytaj także:

Lekarz w zaskakującym wpisie na Facebooku: Naprawdę dajesz „na Owsiaka”? Głupcze!