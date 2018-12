Silnik gokarta zerwał 17-latce skórę z głowy. Jest wyrok w głośnej sprawie

Siedemnastoletnia Patrycja została trwale oszpecona, po tym jak w trakcie jazdy na torze jej włosy wkręciły się w silnik gokarta i zerwały dziewczynie skórę na głowie. Sąd Rejonowy w Augustowie uznał Grzegorza K. za winnego budowy toru kartingowego bez wymaganych zezwoleń oraz spowodowania nieumyślnego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

– Myślę, że ten wyrok jest przestrogą dla właścicieli, by przestrzegali regulaminów i by wymagali więcej od siebie. Oskarżony chciał przenieść odpowiedzialność na pokrzywdzoną, ale mu się to nie udało – powiedziała po rozprawie pełnomocniczka pokrzywdzonej. – Czytajcie regulaminy, gdziekolwiek jesteście. Mówię to do wszystkich użytkowników różnych atrakcji w Polsce i nie tylko – powiedział Grzegorz K., skazany.