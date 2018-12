Posłanka PO zawiesiła w Sejmie nietypowe bombki. „Nie spodobają się marszałkowi”

„Coś mi się wydaje, że choinki, które przystroiłam w Sejmie, nie spodobają się marszałkowi” – napisała Monika Wielichowska na Twitterze, a do postu dołączyła zdjęcia bombek z hasłem „Konstytucja”. O ile pod fotografiami pojawiło się kilka pozytywnych komentarzy, to wielu internautów skrytykowało zachowanie posłanki PO. „Dzięki tej akcji dowiedziałem się, że Pani w ogóle jest posłem na Sejm. Trzy lata, duże osiągnięcie" – napisał jeden z nich.

Dodatkowe posiedzenie Sejmu

Bombki zawieszone przez Wielichowską zapewne wkrótce zostaną zauważone przez pozostałych posłów. Wszystko za sprawą dodatkowego posiedzenia Sejmu, które zostało zwołane na 28 grudnia. „Znalezienie najlepszych rozwiązań dotyczących cen energii to bardzo ważne zadanie. Bezpieczeństwo budżetów domowych Polaków jest niezmiennie jednym z priorytetów prac Parlamentu. Dlatego będziemy pracować jeszcze przed nowym rokiem. Dodatkowe posiedzenie Sejmu odbędzie się 28.12” – napisał na Twitterze Kuchciński.

W piątek premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że mimo rosnących cen wytwarzania energii uda się zapobiec wzrostowi ich cen. Ma w tym pomóc zmniejszenie opodatkowania energii elektrycznej. Jak zapowiedział, rząd planuje obniżkę akcyzy na energię z 20 zł do 5 zł oraz zmniejszenie o 95 proc. wysokości opłaty przejściowej.

„Zaproponowane zmiany pozwolą na obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej przez odbiorców w Polsce o ok. 3,5 mld zł. Na tę kwotę składa się obniżenie podatku akcyzowego w sumie ok. 1,8 mld zł oraz obniżenie opłaty przejściowej o ok. 1,7 mld zł”. – podkreśla ministerstwo energii.