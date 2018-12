Paweł Kukiz zrezygnuje z polityki? Podał warunek

Chociaż rozmowa z Pawłem Kukizem pojawi się dopiero w styczniowym numerze „Teraz Rock”, to jej fragment został zamieszczony na portalu powiązanym z magazynem. Nic dziwnego, ponieważ padła tam zaskakująca deklaracja. Paweł Kukiz przyznał, że „jeśli po następnych wyborach Kukiz’15 będzie miało spędzić czas w opozycji, to zrezygnuje z polityki” . – Z tej pozycji niewiele można zrobić. Jeśli będę współrządził, to mogę realnie zawalczyć nawet o tego o fana, który teraz na mnie pluje i o kolegę muzyka, który mnie nie rozumie. Bycie w opozycji na dłuższą metę nie ma sensu – dodał polityk.

Wróci do aktywnego muzykowania?

Kukiz przyznał, że „nie ma kolejnych czterech lat na nic nierobienie” , a „w polityce jest sens być tylko wtedy, kiedy ma się wpływ na rzeczywistość” . Jednocześnie dał do zrozumienia, że ma plan awaryjny na wypadek, gdyby Kukiz'15 faktycznie znalazło się w opozycji. Zapowiedział, że w takiej sytuacji „wróci do aktywnego muzykowania”. – Pod warunkiem, że system wpuści mnie na scenę, bo dzisiaj zwalcza mnie, jak tylko może – podsumował.

Czytaj także:

Prezydent Duda o unijnym Trybunale: Posunął się za daleko