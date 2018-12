Zrobiły „sztuczny tłok” i ukradły portfel. Poznajesz te kobiety?

Chociaż do zdarzenia doszło w listopadzie, to policja wciąż nie może ustalić tożsamości kobiet, które okradły 62-latkę na terenie galerii handlowej w Kędzierzynie-Koźlu. W związku z tym funkcjonariusze opublikowali zdjęcia z monitoringu, prosząc o pomoc w ustaleniu tożsamości złodziejek. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że dwie młode kobiety zrobiły w sklepie „sztuczny tłok”, a następnie okradły 62-latkę. Ta straciła nie tylko 550 zł, ale także dokumenty.

Prośba o pomoc i ostrzeżenie

Osoby, które rozpoznają kobiety ze zdjęć lub posiadają inne dodatkowe informacje mogące przyczynić ustalenia ich tożsamości, proszone są o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu pod nr tel. 77 472 46 03.

Jednocześnie policja przypomina, że przedświąteczny czas zakupów to okres „żniw dal kieszonkowców”. Mundurowi zachęcają, by podczas wizyt w sklepach i centrach handlowych nie nosić ze sobą dużych kwot pieniędzy i zbędnych kart kredytowych. Zachęcając, by trzymać torebkę lub saszetkę przed sobą i w zasięgu wzroku.

Czytaj także:

Nastolatek zabił noworodka, matka nie reagowała. Oboje trafią za kratki