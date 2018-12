Dodatkowe posiedzenie Sejmu 28 grudnia. Parlamentarzyści chcą zablokować podwyżki prądu

– To będzie niedługie posiedzenie. Jest tylko jeden punkt obrad. Chodzi o to, by obywatele mieli pewność, że w tym roku ani w następnym nie nastąpią podwyżki cen energii – powiedział Ryszard Terlecki z PiS.

Opozycja podkreśla, że sam pomysł powstrzymania w ten sposób wzrostu cen energii jest dobry, ale mówi o niedopuszczalnym trybie procedowania. Politycy opozycji liczą także na rozpatrzenie dwóch innych projektów ustaw.

– Mam nadzieję, że na tym posiedzeniu zostaną rozpatrzone także inne ustawy, które dotyczą cen energii, czyli ustawa PO i Kukiz’15 – oznajmiła Małgorzata Kidawa-Błońska z PO.

Jak dodał Stanisław Tyszka z Kukiz’15 celem dodatkowego posiedzenia jest zminimalizowanie podwyżek cen energii, które są wynikiem „negocjacyjnych porażek tego i poprzedniego rządu na poziomie europejskim”.

