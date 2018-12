Drastyczne sceny w gospodarstwie agroturystycznym. Nie żyje dwóch mężczyzn

Policjanci otrzymali w niedzielę 23 grudnia około godziny 10:00 informacje o tym, że w jednym z gospodarstw agroturystycznych doszło do szarpaniny między gośćmi. Jedna z osób miała zaatakować innych nożem.

– Policjanci natychmiast pojechali na miejsce. Tam obezwładnili i zatrzymali 28-letniego napastnika oraz trzy inne osoby. Niestety obrażenia dwóch osób okazały się śmiertelne – przekazał Tomasz Markowski z zespołu prasowego komendy wojewódzkiej w Olsztynie.

Ofiary i zatrzymani to obcokrajowcy. Wiadomo, że nie są to Europejczycy. Nieoficjalnie RMF FM podaje, że to pracujący w Polsce Hindusi.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.