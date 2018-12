Maryja, Jezus i krwawa ręka w sutannie. „Stop kościelnej pedofilii” na plakatach w Warszawie

Jak podaje oko.press, wspomniane plakaty pojawiły się w stolicy w nocy z 22 na 23 grudnia. Zawieszono je na kilkunastu przystankach autobusowych i tramwajowych, m.in. na Krakowskim Przedmieściu, Placu Konstytucji, Placu Bankowym, Dworcu Centralnym czy na Rondzie Dmowskiego. Wybór tych miejsc nie jest zapewne przypadkowy, ponieważ w tych okolicach pojawia się przeważnie dużo ludzi.

„Świat się nie kończy na grzechu”

Na plakatach widzimy Maryję z małym Jezusem, a obok krwawą rękę w sutannie oplecioną różańcem. Całości towarzyszą hasła „Stop kościelnej pedofilii” oraz „Dość krycia gwałcicieli”. Portal oko.press przypomina, że w niedzielę odbędzie się podobna akcja, zorganizowana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. Aktywiści chcą na bramach kościołów w całym kraju zawiesić dziecięcy buty.

Przypomnijmy, podczas niedawnego wywiadu z RMF FM, o pedofilii w Kościele mówił abp Stanisław Gądecki. Wyjaśnił, że został poproszony o spotkanie z ofiarą molestowania przez duchownego. – Świat się nie kończy na grzechu, jest coś ważniejszego aniżeli grzech, istnieje odkupienie i przebaczenie, i możliwość tego, co nazywamy cierpieniem za kogoś innego – odpowiedział pytany o to, co powie podczas takiej rozmowy.