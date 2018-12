Bartosz Arłukowicz: Prezydent do tej pory nas głównie kompromitował, teraz szkodzi Polsce

Głównym tematem rozmów gości programu „Kawa na ławę” była kolejna już nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. – Ta cała sytuacja jest dowodem na to z jak ciężkim zadaniem mieliśmy odwagę się zmierzyć – ocenił Tadeusz Cymański. – Nareszcie Prawica nauczyła się trochę cofnąć, ale nie zrezygnować – dodał polityk Zjednoczonej Prawicy.

„Prowadzi Polskę do polexitu”

Bartosz Arłukowicz ocenił z kolei, że podpis prezydenta pod wspomnianą ustawą „pokazał upadek całego projektu”. Polityk PO-KO ocenił, że działania Unii Europejskiej nie świadczą o tym, że chce ona naruszać suwerenność naszego kraju. – Prezydent do tej pory nas głównie kompromitował, teraz szkodzi Polsce. Prowadzi Polskę do polexitu. Mówię to w pełni świadomie – podsumował Arłukowicz.

Z taką oceną nie zgodził się Andrzej Dera, który stwierdził, że Andrzej Duda „nie szkodzi Polsce, wręcz przeciwnie”. – Od jakiegoś czasu słyszymy narrację, że rządzący próbują wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. To tylko wasza narracja, niezwiązana z żadnymi faktami – stwierdził prezydencki minister.