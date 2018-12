Atak nożownika w Szczecinie. 26-latek ranił dwóch mężczyzn

O zdarzeniu poinformowała szczecińska „Wyborcza”. Do ataku nożownika doszło po godzinie 17 na terenie centrum handlowego Galaxy. Doniesienia dziennikarzy potwierdziła asp. sztab. Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Poinformowała, że dwie osoby zostały poszkodowane. – Nie wiadomo, w jakim są stanie – dodała.

Sprawca został zatrzymany

Z racji, że do ataku doszło w Multikinie, na miejsce nie są wpuszczane postronne osoby. Służby nie podjęły jednak decyzji o zamknięciu całego centrum handlowego. Jednocześnie przekazano, że podejrzany został zatrzymany. Nie wiadomo, kim jest, ani jaki był motyw jego działania. To ma wyjaśnić przesłuchanie. „Wyborcza” przekazała, że napastnik miał 26 lat. Dziennikarze dotarli do informacji, że nożownik zaatakował dwóch mężczyzn w wieku około 30 lat. Jeden z poszkodowanych został już przewieziony do szpitala.

