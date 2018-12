Planujesz zakupy w Wigilię? Sprawdź, do której będą otwarte sklepy

Ustawa o zakazie handlu nie dotyczy wyłącznie niedziel. Specjalne obostrzenia regulują także handel 24 grudnia. Chociaż jesteśmy przyzwyczajeni do faktu, że tego dnia sklepy i markety są zamykane wcześniej, to godziny otwarcia miejsc handlowych reguluje konkretny przepis. Zgodnie z ustawą, handel w Wigilię po godzinie 14 jest zakazany. Jeśli nie uda nam się zrobić ostatnich zakupów do tej godziny, pozostaje nam szukanie stacji paliw lub sklepu prowadzonego przez właściciela, który zdecydował się na przedłużony handel w Wigilię.

Gdzie można zrobić zakupy w niedziele z zakazem handlu?

Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje wszystkich placówek komercyjnych. Normalnie pracować mogą apteki, sklepy z prasą, lokale gastronomiczne, kawiarnie oraz stacje benzynowe. W znacznej większości otwarcie w dotychczasowych godzinach zapowiedziały galerie handlowe największych miast oraz mieszczące się w nich lokale niebędące supermarketami. Ustawa o zakazie handlu w niedziele nie obejmuje sklepów zlokalizowanych na terenie dworców. Jest tak w przypadku pięciu placówek sieci Biedronka zlokalizowanych na dworcach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz Grudziądzu.

