Czy Zbigniew Ziobro powinien przeprosić za swoje słowa? Są wyniki sondażu

– Być może Wojciech Kwaśniak został zaatakowany, bo Komisja Nadzoru Finansowego przez lata rozzuchwalała przestępców – stwierdził Zbigniew Ziobro na antenie TVP. Wypowiedź padła dwa tygodnie temu i nie umknęła uwadze polityków opozycji. -Takiego chamstwa i bezczelności dawno nie słyszałem to, że wy możecie spojrzeć w lustro – pan, Ziobro czy Święczkowski – to jest coś dla mnie niewiarygodnego – powiedział Sławomir Neumann. Polityk PO dodał, że to PiS przez trzy lata blokował przejęcie przez KNF nadzoru nad SKOK-ami. – Robił to świętej pamięci Lech Kaczyński, odsyłając do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, którą przyjęliśmy w Sejmie, pomagał mu, pisząc opinię Andrzej Duda – podkreślił.

Czy powinien przeprosić?

A co na temat wypowiedzi Zbigniewa Ziobry twierdzą respondenci? Instytucja SW Research przeprowadziła sondaż na zlecenie serwisu rp.pl i przepytała 800 osób. 48 proc. ankietowanych uważa, że prokurator generalny powinien przeprosić za swoje słowa. Przeciwnego zdania jest 17 proc. respondentów. Z kolei 35 proc. osób biorących udział w badaniu nie ma zdania na ten temat.

Przypomnijmy, wypowiedź Zbigniewa Ziobry krytykował nie tylko Sławomir Neumann. Tomasz Siemoniak ocenił na swoim profilu na Twitterze, że „jest to niesłychana sytuacja nawet jak na PiS, ponieważ Zbigniew Ziobro usprawiedliwił bandytów”. Marcin Kierwiński odnosząc się do słów Zbigniewa Ziobry o konieczności zbadania kwestii kontroli prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego nad SKOK-iem Wołomin zastanawiał się, „czy w ramach tego badania Ziobro zajmie się tym dlaczego jego koledzy z PiS dbali o to aby SKOKi były poza jakimkolwiek zewnętrznym nadzorem”. „To dopiero rozzuchwalało przestępców” – skomentował Poseł PO Arkadiusz Myrcha nazwał ministra Ziobrę człowiekiem „bez honoru, sumienia i zwykłej ludzkiej przyzwoitości”.

Czytaj także:

