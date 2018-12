Awaria kolejki linowej w Szczyrku. Ratownicy ruszyli na pomoc uwięzionym osobom

Ratownicy Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, dostali informację o awarii kolejki w Wigilię około południa. Wyciąg zepsuł się między Halą Skrzyczeńską a Zbójnicką Kopą. 30 ratowników oraz strażacy ruszyli na pomoc osobom, które w wyniku awarii zostały uwięzione. Jak podaje RMF FM, ewakuowano około 30 osób. Goprowcy przy pomocy lin opuszczali narciarzy na dół.

Wyciąg na Zbójnicką Kopę został oddany do użytku w ubiegły piątek. „Gazeta Wyborcza” zauważa, że to najnowsza tego typu inwestycja w Szczyrku. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną usterki.