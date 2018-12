Uwaga TVN: Adam ma nowy dom. „To będą pierwsze takie święta”

Adam mieszkał w rozpadającym się domu. Mężczyzna jest niepełnosprawny intelektualnie. Kiedy poznaliśmy jego historię, brakowało mu jedzenia, w domu nie było wody, prądu ani ogrzewania. Pomimo niepełnosprawności chłopakowi nie pomagała opieka społeczna. Losem Adama zainteresowała się Agnieszka Łabęcka, wolontariuszka Lubelskiej Straży Ochrony Zwierząt.

– Dom był cały zaśmiecony, zagracony. Przedpokój zastawiony był resztkami mebli i śmieci. Adaś także wyglądał tragicznie. Był bardzo brudny, zarośnięty. Adam nie miał się gdzie umyć. Chodził się myć do rowu – wspomina Agnieszka Łabęcka.

Życie Adama i jego rodzeństwa było bardzo trudne. Adam z siostrami przebywał na zmianę albo u dziadków, albo w domu dziecka. Ich matka zostawiła rodzinę i wyjechała za granicę. Ojciec znęcał się nad dziećmi, za co trafił do więzienia. – Tata poszedł do więzienia. Mama jest w Niemczech, pracuje. Nie mam tu nikogo – mówi Adam Kozicki.

Dwie młodsze siostry Adama nadal są w domu dziecka, dwie starsze już się usamodzielniły. Pani Agnieszka stara się pomagać także im. - Zaczęło się wszystko od Adama, ale nasza pomoc rozszerzyła się też na jego rodzeństwo. Kontakt z dziewczynami mam cały czas. W wakacje były u mnie dwukrotnie – dodaje Łabęcka.

Po emisji reportażu ruszyła pomoc dla Adama. Szybko zgłosili się ludzie, którzy przekazali najpotrzebniejsze rzeczy – jedzenie, ubrania, kosmetyki. Pani Agnieszka zorganizowała również zbiórkę pieniędzy. Można było dzięki temu rozpocząć remont domu. Na razie udało się wykończyć kuchnię i założyć ogrzewanie.

- Odzew po reportażu był bardzo duży. Mamy meble, niezbędne Adamowi sprzęty. Trzeba będzie teraz ocieplić dom i będzie bardzo dobrze – zauważa Agnieszka Łabęcka. - Wcześniej było bardzo zimno. Teraz jest ciepło już. Łazienka jest już prawie gotowa. Mam ubikację, wannę, bieżącą wodę – dodaje Adam.

Jedną z pierwszych osób, które pomagały Adamowi, była Partycja Panasiuk. – Zaczęło się od butów, których Adam potrzebował. Ma nietypowy rozmiar, bo aż 50, więc nie było łatwo ich znaleźć. Zgłosiła się drużyna koszykarska i pomogli, Adam ma buty – wspomina Patrycja Panasiuk i dodaje: Potem przywoziłam Adamowi żywność, ubrania, ręczniki. To była pomoc dla Adama i jego sióstr.

Adamem zainteresowali się również wolontariusze Szlachetnej Paczki. Paczkę dla niego zorganizowali studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, którzy sami przyjechali wręczyć świąteczne prezenty. Było ich tak wiele, że Adam decydował, że podzieli się nimi z siostrami, które są w domu dziecka.

Życie Adama zaczyna zmieniać się na lepsze. Problem z ojcem wciąż pozostaje nierozwiązany. Mężczyzna pod koniec grudnia kończy odbywać karę. Znowu wróci do domu i Adama. – Nie wiem, co będzie, jak on wróci. Nie chcę, żeby wrócił. On się nie zmieni. Znowu sprowadzi kolegów i będą pić. Chciałbym siostry zabrać z domu dziecka do siebie – zauważa Adam.

Z powodu agresji ojca, dom podzielono na dwie części. W jednej będzie mieszkać Adam. Zrobiono osobne, zamykane wejście. Teraz remontowany jest pokój i łazienka. – Dla przeciętnego człowieka może to oznaczać niewiele, ale dla Adama to bardzo dużo. Nie musi już spać ze szczurami. Śpi w łóżku, ma ciepło, wodę. Jego życie diametralnie się zmieniło – zaznacza pani Agnieszka.

– Najbardziej jestem wdzięczny pani Agnieszce i panu Darkowi. Pani Agnieszka jest dla mnie jak mama. Nawet zwracam się do niej „mamo”. Do pana Darka to mówię „wujek”. Bardzo im dziękuję, że tak mi pomagają – kończy Adam.

W domu Adama jeszcze wiele jest do zrobienia. Aby nie popsuć efektów dotychczasowego remontu, konieczny jest nowy dach.

Czytaj także:

Uwaga! TVN: Dusiła noworodki w reklamówce. Matka przyznała się do zabójstw