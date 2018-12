Potrącenie rowerzystki w Mielcu. Do sieci trafiło nagranie

O tym zdarzeniu jako pierwszy poinformował portal hej.mielec.pl, który dotarł także do nagrania z wypadku. W wigilię na ulicy Sienkiewicza w Mielcu doszło do potrącenia kobiety. Rowerzystka najpierw jadąc od ulicy Drzewieckiego wjechała na chodnik, a później bez zatrzymywania się planowała przejechać przez przejście dla pieszych. Wówczas uderzył w nią rozpędzony samochód. Siła zderzenia była tak duża, że rowerzystkę wyrzuciło do góry.

Trafiła do szpitala

W rozmowie z TVN24 Ewelina Wrona z zespołu prasowego podkarpackiej policji przekazała, że „kobieta została potrącona przez kierującą citroenem inną kobietę” . – Rowerzystka trafiła do szpitala. Z informacji jakie mi przekazano, jej stan nie zagrażał życiu – dodała. Dochodzenie wyjaśni, z jaką prędkością poruszał się samochód.

Wiadomo jednak, że rowerzystka złamała przepisy. Przed przejściem dla pieszych powinna zatrzymać się, zejść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę. Na materiale filmowym widać, że tak nie zrobiła.