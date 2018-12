Masz za dużo świątecznego jedzenia? Możesz pomóc przez internet

Akcja „Podziel się posiłkiem z bezdomnymi” rusza już 26 grudnia, a mogą włączyć się w nią mieszkańcy 50 miast i miasteczek. „Od Wielkanocy 2015 zachęcamy mieszkańców całej Polski do tego, aby zamiast wyrzucić jedzenie, które zostało im po Świętach, zawieźli je do jadłodajni dla bezdomnych i ubogich osób. Dla tych osób, które nie są w stanie samodzielnie zawieźć świątecznych posiłków od 26 do 28 grudnia oferujemy darmowy odbiór jedzenia, które następnie przekazujemy instytucjom, jadłodajniom i schroniskom, które opiekują się osobami ubogimi i bezdomnymi” – czytamy na stronie organizatora.

Jak można pomóc?

Jedzenie można dowieźć do jednej z jadłodalni biorących udział w akcji. Jeśli ktoś nie ma jednak możliwości przewiezienia posiłków, może wysłać zgłoszenie przez internet. Wtedy wolontariusz podjedzie pod wskazany adres i stamtąd odbierze jedzenie. Co istotne, zrobi to za darmo. Lista jadłodalni oraz wniosek znajdują się na stronie internetowej akcji. Osoby, które chcą pomóc jeszcze w inny sposób, mogą zgłosić się jako kierowca. Organizatorzy przyjmują nie tylko świeże potrawy, takie jak bigos, sałatki czy pierogi, ale także produkty o długim terminie ważności.

