Sześć osób nie żyje po pożarze w Warszawie. „To najtragiczniejsze takie zdarzenie w okresie świątecznym od lat”

Do zdarzenia doszło we wtorek 25 grudnia w późnych godzinach wieczornych. Stołeczna straż pożarna otrzymała informację o pożarze, który wybuchł w pobliżu ulicy Spedycyjnej na Żeraniu. W pobliżu znajduje się wiele magazynów i zabudowań gospodarczych. Z informacji straży pożarnej wynika, że zapalił się drewniany budynek. Na miejsce zostały skierowane cztery zastępy straży. – Gry strażacy przyjechali na miejsce, niewielki drewniany budynek był już całkowicie objęty ogniem – powiedział na antenie TVP Info st. bryg. Paweł Frątczak, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. – To najtragiczniejszy pożar w okresie świątecznym od lat. W ostatnich trzech dniach doszło do 1034 pożarów, w których zginęło łącznie 18 osób – dodał.

Z budynku, w którym była prowadzona akcja ratunkowa, wyniesiono cztery butle z gazem, które poddano chłodzeniu. Dopiero potem strażacy odkryli zwęglone zwłoki sześciu osób. Łącznie w akcji gaśniczej, która trwała blisko 7 godzin, brało udział 11 zastępów straży pożarnej (32 strażaków). Na miejscu pożaru pojawiła się także policja i prokurator. Póki co, przyczyny zdarzenia nie zostały ustalone.