Abp Gądecki: Sukces „Kleru” wytłumaczył mi sukces filmu „Żyd Suss” w okresie hitlerowskim

– Przywiązanie Polaków do praktyk religijnych to rzecz oczywista. Nawet po filmie „Kler” nic się nie zmieniły praktyki religijne – powiedział w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Stanisław Gądecki. —Arcybiskup podkreślił, że nie widział filmu Wojciecha Smarzowskiego, ponieważ nie jest pozbawiony rozumu. Kiedy dziennikarz Polsat News zapytał, czy przewodniczącego KEP zaskoczył sukces filmu i ogromna frekwencja w kinach, duchowny odparł, że jest tym faktem zdziwiony. – Ale to mi wytłumaczyło sukces filmu „Żyd Suss” w okresie hitlerowskim. Kiedy nakręcono film mający denigrować Żydów. Oni zostali przedstawieni w trzech osobach. Według tych najgorszych, jakoby rzekomo ich skłonności. I to zostało tak zręcznie spreparowane, że ludzie byli tym wstrząśnięci i wielu ludzi odstręczyło to wtedy od Kościoła i ułatwiło postęp hitleryzmu – stwierdził.

Ważny głos w dyskusji