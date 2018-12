Świąteczne zdjęcie Rozenek-Majdan z synem wywołało kontrowersje wśród internautów

Małgorzata Rozenek-Majdan chętnie dzieli się z internautami zdjęciami ze swojego życia prywatnego. Gwiazda TVN zamieściła na swoim profilu na Instagramie relację z rodzinnej Wigilii. Na świątecznym zdjęciu Małgorzata Rozenek-Majdan pozuje na tle choinki z mężem Radosławem Majdanem i dwójką swoich synów: 12-letnim Stanisławem i ośmioletnim Tadeuszem.

„Takie święta kocham. Rodzina (choć bardzo brakowało teściów i rodzeństwa) kolędy, choć nikt z nas nie potrafi śpiewać (dlatego wyłączyłam dźwięk w filmiku) ważne rozmowy, przemowa Taty przy opłatku, strach o bombkę łabędzia, który jest w domu od pokoleń i co roku martwimy się, żeby się nie zbił, śmiech, radość i zimne ognie. A najlepsze jest to, że co roku jest dokładnie tak samo” – napisała Rozenek-Majdan.

Wiele kontrowersji wzbudziła wśród internautów fotografia, która pojawiła się w tym samym poście. Widać na niej jak Małgorzata Rozenek-Majdan stojąc pod choinką całuje w usta swojego młodszego syna. Całus złożony na ustach chłopca wywołał poruszenie wśród obserwatorów Rozenek na Twitterze. Część komentatorów twierdziła, że całowanie dziecka w usta przez matkę jest niestosowne. „Jak to możliwe, żeby matka pocałowała się z synem w usta? Tak już można? To jest strasznie dziwne” – napisał jeden z internautów. „Ty jesteś strasznie dziwny” – odpowiedziała Rozenek-Majdan.

Czytaj także:

Miley Cyrus i Liam Hemsworth wzięli sekretny ślub? Do sieci trafiły zdjęcia