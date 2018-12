Znany dziennikarz został nowym rzecznikiem Rafała Trzaskowskiego

Z informacji warszawskiego Urzędu Miasta wynika, że Kamil Dąbrowa został zastępcą dyrektora w Biurze Marketingu Miasta. W uzasadnieniu wyboru podkreślono, że „kandydat ten spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze”. Do zadań nowego współpracownika Rafała Trzaskowskiego będzie należało m.in. opracowywanie planów zadaniowych dla Gabinetu Prezydenta, zapewnienie realizacji celów biura i potrzeb związanych z obsługą interesantów, a także kształtowanie wizerunku urzędu oraz reprezentowanie go w różnorodnych zagadnieniach.

Kim jest Kamil Dąbrowa?

Nowy współpracownik Rafała Trzaskowskiego w latach 2001–2003 był szefem programowym Radiostacji, pełnił także funkcję dyrektora Polskiego Radia Bis. Od listopada 2006 do marca 2007 był zastępcą dyrektora programowego w Roxy FM. Następnie rozpoczął pracę w Tok FM, gdzie był dyrektorem muzycznym. W 2011 roku objął stanowisko szefa Radiowej Jedynki. Na początku stycznia 2016 zainicjował akcję polegającą na odtwarzaniu o każdej pełnej godzinie naprzemiennie Mazurka Dąbrowskiego i Ody do radości. Miało to zwrócić uwagę na istniejące - jego zdaniem - zagrożenie niezależności mediów związane z uchwaloną z inicjatywy PiS nowelizacją tzw. ustawy medialnej. W dniu wejściu ustawy w życie Dąbrowa został odwołany ze stanowisko. Widzowie poznali go także jako współprowadzącego Szkło kontaktowe w TVN24.