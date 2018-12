Ogłoszono nazwisko zagranicznej gwiazdy, która wystąpi podczas sylwestra z TVP w Zakopanem

– W tym roku jednym z czołowych piosenkarzy był Alvaro Soler, którego nowy utwór „La Cintura” zyskał ogromną popularność. To nas naprowadziło do tego, aby tego artystę zaangażować – powiedział w rozmowie z portalem Wirtualne Media prezes TVP. Jacek Kurski podkreślił, że Soler to megagwiazda i ulubieniec młodzieży. – Cieszę się, że to właśnie on będzie dopełnieniem tej korony himalajowych artystów jakich mamy w Zakopanem na „Sylwestrze marzeń”. Myślę, że w porównaniu z konkurencją nasza impreza ma najlepsze gwiazdy. To u nas zaśpiewają czołowi rodzimi artyści, oraz przyzwoici zagraniczni piosenkarze z Alvaro Solerem na czele – dodał Kurski.

Oprócz Solera na imprezie w Zakopanem pojawi się także włoski duet Al Bano i Romina Power oraz zespół Ricchi e Poveri. Na sylwestrowej scenie zagrają także Sławomir (rozpocznie koncert jako pierwszy, aby zdążyć na kolejny występ na Stadione Śląskim) oraz zespół Akcent z Zenkiem Martyniukiem, zwyciężczyni tegorocznej Eurowizji Junior Roksana „Roxy” Węgiel, Sylwia Grzeszczak, Natalia Schroeder, Marcin Miller z zespołem Boys, Margaret, Dawid Kwiatkowski, Michał Szczygieł, Radosław Liszewski z zespołem Weekend, Paweł Stasiak, Komodo oraz Golec uOrkiestra.