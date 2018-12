Cimoszewicz: Polska nie ma żadnego realnego znaczenia na świecie

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Włodzimierz Cimoszewicz ocenił 2018 rok. W opinii byłego premiera był to rok zły, zaś jedyną jego zaletą może się okazać to, że będzie ostatnim rokiem władzy pana Kaczyńskiego i jego partyjnej rodziny. – PiS, który jest sprawcą bezprecedensowego podziału polskiego społeczeństwa na dwie wrogie i niezdolne do rozmowy części, nie zmienił swojego sposobu rządzenia i wręcz utrwalił niechęć tych, którzy "bardziej kochają Polskę" do reszty "upośledzonych". Upartyjnienie służb i prokuratury przynosi efekty w postaci setek postępowań przeciwko tym, którzy ośmielali się sprzeciwiać bezkarności nacjonalistycznych radykałów, dewastacji puszczy Białowieskiej - wymienił polityk. - Na szczęście, jak zwykle w podobnych przypadkach, dochodzi coraz częściej do autokompromitacji gorliwych głupców, którzy próbują karać obywateli np. za nakładanie pomnikom t-shirtów z napisem "Konstytucja". Media publiczne stały się narzędziami prymitywnej partyjnej propagandy sięgającej do wzorów z 1968 roku - dodał.

Zdaniem byłego premiera również polityka zagraniczna prowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jest pozbawiona sensu i skuteczności. - Polska nie ma żadnego realnego znaczenia i nie jest zdolna do uzyskania trwałego i wiarygodnego poparcia w żadnej istotnej sprawie. Polska w Unii przegrywa w Komisji, w Parlamencie i Trybunale Sprawiedliwości - tłumaczył. - Grupa Wyszehradzka, która miała lewarować nasze wpływy, jest przymierzem na pokaz. Jedyny przyjaciel PiS-u - Orban - nadal flirtuje z Rosją, kupuje u Francuzów odrzucone przez PiS Caracale i rezygnuje z zakupów polskiego uzbrojenia. "Strategiczny" sojusznik, Wielka Brytania miota się w wewnętrznych sporach przed rozwodem z Unią – dodał.