PiS szykuje program dla Polonii. Chce, by wrócili z emigracji do kraju

W nowym roku partia Jarosława Kaczyńskiego chce zaproponować program pomocowy dla Polaków wracających z emigracji. – Dostajemy sygnały, że Polacy, którzy wyjechali zagranicę w celach zarobkowych są skłonni wrócić – mówi nasz rozmówca.Przeszkodą są jednak warunki, które zastają, czyli nierówności w zarobkach, wysokie podatki, a nawet problemy z adaptacją dzieci nowych szkołach. Co zamierza w tej sprawie zrobić PiS? – Oczywiście nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której Polacy wracający z emigracji będą uprzywilejowani i będą płacili mniejsze podatki, bo będzie to niesprawiedliwe wobec tych, którzy z Polski nie wyjechali. Możemy pomóc im na nowo odnaleźć się w kraju. W tym będziemy proponowali bezpłatną naukę języka polskiego dla dzieci. Program dla Polonii będzie rozbudowany, ale jego szczegóły przedstawimy w nowym roku – zapewnia polityk PiS-u.

Nieoficjalnie mówi się, że program PiS-u może zakładać pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania dla Polaków wracających z emigracji. A tej politycy PiS-u spodziewają z Wielkiej Brytanii się po Brexicie. Choć jak przekonuje nasz rozmówca z PiS, politycy dostają informacje, że nie tylko z tego kraju Polacy w dużej ilości mają ochotę wrócić.– Polacy chcą wracać nie tylko z Anglii. Dostajemy informacje, że emeryci z Kandy i Stanów myślą o powrocie do Polski, ale nie jesteśmy w stanie zrównać ich emerytur z polskimi – mówi polityk PiS-u.

