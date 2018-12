Sondaż. Czy Polacy chcą przywrócenia handlu we wszystkie niedziele?

„Czy jesteś za przywróceniem handlu we wszystkie niedziele?” - takie pytanie zadano uczestnikom badania. 45 procent respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Przeciwnego zdania było 42 procent ankietowanych, a 13 procent wybrało odpowiedź „nie wiem” .

Od 1 marca 2018 roku zakupy mogliśmy robić w pierwszą i ostatnią niedzielę w miesiącu. Zakaz zostanie jeszcze bardziej rozszerzony w 2020 r., kiedy co do zasady sklepy będą nieczynne we wszystkie niedziele.

Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje wszystkich placówek komercyjnych. Normalnie pracować mogą apteki, sklepy z prasą, lokale gastronomiczne, kawiarnie oraz stacje benzynowe. W znacznej większości otwarcie w dotychczasowych godzinach zapowiedziały galerie handlowe największych miast oraz mieszczące się w nich lokale niebędące supermarketami. Ustawa o zakazie handlu w niedziele nie obejmuje sklepów zlokalizowanych na terenie dworców. Jest tak w przypadku pięciu placówek sieci Biedronka zlokalizowanych na dworcach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz Grudziądzu.

