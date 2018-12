W 2019 r. w życie wchodzi pakiet dla MŚP. Emilewicz: To 4 mld zł oszczędności przedsiębiorców

– Już 1 stycznia 2019 r. w życie wejdzie pakiet dla małych i średnich firm (Pakiet MŚP), który przynosi prawie 50 uproszczeń, dzięki którym, według naszych szacunków, w kieszeniach przedsiębiorców zostanie blisko 4 mld zł w horyzoncie 10 lat – przekazała w rozmowie z ISBnews i ISBnews.tv minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dodała, że jednym z najważniejszych rozwiązań przewidzianych w ustawie jest możliwość uwzględnienia wartości pracy małżonka jako kosztu uzyskania przychodu, a więc po zmianie przepisów właściciel firmy będzie mógł uwzględnić w kosztach wynagrodzenie wypłacane żonie/mężowi.

Jak wyjaśniła minister, ta zmiana ma przynieść korzyści zwłaszcza mikro i małym przedsiębiorstwom rodzinnym. Podatnik zatrudniający małżonka (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło) będzie przez fiskusa traktowany tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny. Rozwiązanie to przyniesie korzyść co najmniej kilkudziesięciu tysiącom przedsiębiorców.

– Inną z kluczowych zmian jest możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do 5 mln zł. Obniżamy również koszty funkcjonowania pracodawców – likwidujemy m.in. obowiązek okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników. Podnosimy – ponad dwukrotnie – limit pracowników, do którego pracodawca nie musi zatrudniać specjalistów od BHP – powiedziała Emilewicz.

Minister dodała, że pakiet, wśród wielu rozwiązań, wprowadza także m.in. podniesienie limitu małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro, co sprawi, że większa liczba przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z wyższej jednorazowej amortyzacji środków trwałych (do wysokości równowartości 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych) oraz wpłacać kwartalnie zaliczki na podatki dochodowe. To rozwiązanie wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r.