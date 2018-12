Lech Wałęsa realizuje swój „plan”? Były prezydent o wywiadzie dla rosyjskich mediów: O to mi chodziło i to mi się udało

– Nie uczcie mnie postępowania w stosunku do Rosji, bo ja się wykazałem, czego inni o sobie powiedzieć nie mogą. Gdybym postępował inaczej, to w Polsce byłyby jeszcze wojska sowieckie i istniałby Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich – stwierdził Wałęsa. Były prezydent zapytany o oczekiwane skutki wywiadu opublikowanego przez Ria Novosti i Sputnik stwierdził: „O to mi chodziło. Dokładnie to zaplanowałem i to mi się udało. Czas pokaże, jakie będą tego skutki. Teraz nie mogę powiedzieć, jakich skutków oczekuję” .

Właścicielem agencji „Sputnik” jest państwowy operator medialny Rossija Siegodnia należący do rosyjskiego rządu. Portal uważany jest za narzędzie proklemlowskiej propagandy.

Wywiad Wałęsy

– Nie kłóćmy się z Rosją, bo ci trzeci na nas zarabiają. My musimy znaleźć rozwiązanie. Musimy ustąpić jeden drugiemu na miarę wielkości. Zrozumieć, a wtedy będziemy razem robić naprawdę dobrą politykę – apelował Wałęsa w wywiadzie. Dodał ponadto, że „bliżej nam do Moskwy niż do Nowego Jorku” .

Były prezydent opowiadał także o swoich stosunkach z byłym prezydentem Rosji Borysem Jelcynem. – Z Jelcynem byśmy naprawdę ułożyli dobrze stosunki z Rosją. Ja miałem plany i z nim by się dało. To był człowiek otwarty. I byśmy naprawdę mieli inne stosunki, bo my musimy mieć dobre stosunki – przekonywał. – Jelcyn szedł uczciwą drogą. To był naprawdę wartościowy człowiek. Potem miał za dużo problemów, ja odpadłem i to wszystko się inaczej potoczyło. Krótko mówiąc, nie pomogliśmy – dodał. – Ja Jelcynowi wytłumaczyłem i on mnie zrozumiał. Mówię mu tak: „Panie! Rosja to jest piękny kraj. Rosja to jak samochód: Mercedes, Ford. Piękny! Ale wy na ten piękny samochód narzuciliście jakichś gratów, foteli, jak to się przeprowadzki robi, wie Pan. I tej Rosji w ogóle nie widać. Wypieprz Pan te wszystkie graty! Odrzuć Pan te republiki! Chcą przyjść do Rosji, to muszą dobrze wyglądać. To muszą prosić Rosję, a nie Rosja ich na siłę wciąga „. I on się śmiał tydzień czasu z tych moich „gratów, „foteli” na tą piękną Rosję – zaznaczał, dodając, że „Putinowi też dałoby się to wytłumaczyć” .

Lech Wałęsa w wywiadzie podkreślił, że jakby otrzymał od władz rosyjskich zaproszenie, z pewnością pojechałby do Rosji.