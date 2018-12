Kobieta została zamordowana w Wigilię. 25-latek zadał jej kilkanaście ciosów ostrym narzędziem

40-letnia kobieta została zamordowana w Chrzanowie w poniedziałek 24 grudnia 2018 roku. Sprawca zadał jej kilkanaście ciosów ostrym narzędziem. Na miejsce została wezwana policja. Przeprowadzono oględziny, zabezpieczając wiele śladów.

Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie wszczęła śledztwo w sprawie dokonania zabójstwa. Śledczy w wyniku prowadzonych działań wytypowali podejrzanego. To 25-letni mężczyzna mieszkający w okolicach Poznania. Funkcjonariusze zatrzymali go 25 grudnia, dzień po dokonaniu zbrodni. Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia mu prokuratorskich zarzutów zabójstwa.

W środę 26 grudnia Sąd Rejonowy w Chrzanowie zastosował wobec 25-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

