Wzmożone kontrole policji na drogach. Uważać muszą także pasażerowie

– Z przytupem zaczynamy ostatni przedłużony weekend i kończymy stary rok oraz witamy nowy 2019 rok. Policjanci ruchu drogowego już w piątek 28 grudnia od godziny 6:00 będą prowadzić w całym kraju działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Kaskadowy pomiar prędkości" –powiedział dziennikarzom portalu dziennik.pl podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP. Do 1 stycznia do godziny 22.00 na drogach kontrole będą prowadzone przez grupę około 5 tys. policjantów.

Podczas działań w ramach ostatniej akcji „Kaskadowy pomiar prędkości” odnotowano trzy razy więcej wykroczeń związanych z łamaniem przepisów i przekraczaniem prędkości niż w dniu, w którym taka akcja nie była prowadzona. Funkcjonariusze ostrzegają, że jazda z naruszaniem przepisów to nie tylko ryzyko otrzymania mandatu, czy punktów karnych, ale przede wszystkim możliwość spowodowania wypadku drogowego.

Jeżeli kierowca przekroczy prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, policjanci zatrzymają jego prawo jazdy na 3 miesiące. Jak podaje dziennik.pl, do 27 grudnia odnotowano ponad „24,8 tys. przypadków utraty uprawnień za tzw. »50+«. To o 20 proc. mniej niż rok temu”.

Kary dla kierowców i… pasażerów

Mandatów mogą się spodziewać nie tylko prowadzący pojazdy, którzy nie stosują się do zasad ruchu drogowego, ale także pasażerowie, którzy nie postępują zgodnie z przepisami. Policjanci przypominają, że wszystkie osoby przebywające w samochodzie powinny mieć zapięte pasy. Funkcjonariusze będą także kontrolować, czy małe dzieci są przewożone w fotelikach, które zapewniają im bezpieczeństwo.

Kierowca za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa musi liczyć się z otrzymaniem mandatu w wysokości 100 złotych i 2 punktami karnymi. Co ciekawe, prowadzący pojazd może zostać ukarany za to, że nie dopilnował, by osoby z nim podróżujące zapięły pasy. Sami pasażerowie, którzy decydują się na jazdę bez tego środka zapewniającego bezpieczeństwo również muszą być świadomi, że grozi im mandat w wysokości 100 złotych.