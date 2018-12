Chcesz pracować w wyjątkowym miejscu? Polska Stacja Antarktyczna „Arctowski" szuka uczestników wyprawy

Nudzi cię twoja praca? Masz dość? Wraz z początkiem 2019 roku chcesz coś zmienić? Może to się okazać prostsze niż myślisz. Polska Stacja Antarktyczna „Arctowski" szuka uczestników 44. wyprawy antarktycznej. Nabór na wolne stanowiska ogłosił Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. Co ciekawe, zgłaszać się mogą nie tylko naukowcy. Wyprawa zostanie zorganizowana w sezonie 2019-2020. Zgodnie z ustaleniami ma się rozpocząć we wrześniu przyszłego roku.

Do pracy przy wyprawie całorocznej poszukiwani są między innymi elektronicy, informatycy, elektrycy, energetycy, mechanicy samochodowi i warsztatowi, a także obserwatorzy do monitoringu ptaków i ssaków płetwonogich i ratownicy medyczni. W półrocznej zaś udział mogą wziąć: kucharze, administratorzy stacji, operatorzy łodzi typu RiB oraz obserwatorzy do monitoringu ptaków i ssaków płetwonogich oraz monitoringu hydrologicznego na Lions Rump.

By aplikować na wyżej wymienione stanowiska należy złożyć odpowiednie dokumenty. Termin ich oddawania kończy się za ponad dwa tygodnie – 13 stycznia 2019 roku.

Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego to całoroczna stacja naukowo-badawcza położona nad Zatoką Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych.

