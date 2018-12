Sejm rozpatruje projekt ustawy ws. podatku akcyzowego. Posłowie nie wiedzą, nad czym głosują?

Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu posłowie zajmują się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Stanisław Tyszka z Kukiz'15 podczas swojego wystąpienia przypomniał, że projekt początkowo liczył dwie strony. Autopoprawka, która do rąk parlamentarzystów trafiła 27 grudnia, znalazła się z kolei na 12 stronach. – Ręka w górę, kto czytał ten projekt – powiedział wicemarszałek Sejmu z mównicy. – Brawo, dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, jeden poseł Platformy Obywatelskiej, paru posłów Kukiz'15. Szanowni państwo, posłowie nie wiedzą, nad czym głosują. To jest nieprawdopodobne – podkreślił. – Tak szanowni państwo nie można tworzyć prawa – powiedział Tyszka, odnosząc się do faktu podesłania autopoprawki liczącej więcej stron, niż sam projekt.

Pieniądze w kieszeniach obywateli

Podczas swojego wystąpienia Tyszka przypomniał, że ruch Kukiz'15 „zaproponował cięcia na podobnym poziomie opodatkowania energii elektrycznej” . – Z tym, że my zaproponowaliśmy obniżenie akcyzy do najniższego poziomu wymaganego przez Unię Europejska, czyli 1 euro. Pytanie, dlaczego w waszej ustawie jest 5 zł, a nie 1 euro?" – dodał. – Jeżeli chodzi o ten projekt, który ma umniejszyć wpływy do budżetu o 9 mld zł – dobrze. Dlatego, że nam zależy, żeby te pieniądze zostawały w kieszeniach obywateli, a nie były wydawane przez rząd – stwierdził Tyszka.

Po godz. 13 Sejm poinformował na koncie twitterowym, że wspomniany projekt ustawy razem z autopoprawką został skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Głosowanie nad projektem zaplanowano jeszcze na piątek. Zgodnie z harmonogramem, potrwa od godz. 16:30 do 17.

„Mamy ambitny plan”

O procedowanym projekcie w programie „Graffiti” mówił szef kancelarii premiera, Michał Dworczyk. – Dzisiaj z projektem związanym z cenami energii ma sobie poradzić Sejm, jak i później Senat. Mamy ambitny plan, aby ustawa została przeprocedowana dzisiaj – zaznaczył Dworczyk. – Były ustawy, które były nowelizowane w ciągu jednego dnia, czy kilku godzin i nie trzeba było ich poprawiać. Jestem pewien, że ten projekt, który dziś będzie procedowany został przygotowany dobrze – dodał.