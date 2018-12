Ceny energii nie wzrosną? Sejm przyjął ustawę

Podczas głosowania posłowie przyjęli ustawę o podatku akcyzowym. Wszystkie poprawki zgłoszone przez partie opozycyjne zostały odrzucone. Za przyjęciem projektu w całości głosowało 389 posłów. Przeciw było 3 a 17 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Na godzinę 21 planowane jest posiedzenie Senatu, który zadecyduje o dalszych losach ustawy. Jeszcze przed końcem tego roku ma ją podpisać prezydent Andrzej Duda.

„Posłowie nie wiedzą nad czym głosują”

Dodatkowe posiedzenie Sejmu odbywa się 28 grudnia. To właśnie tego dnia posłowie pracowali nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, związanym z cenami energii. O tym, że rząd będzie chciał przyjąć ustawę jeszcze w piątek, mówił w rozmowie z Polsat News Michał Dworczyk. – Dzisiaj z projektem związanym z cenami energii ma sobie poradzić Sejm, jak i później Senat. Mamy ambitny plan, aby ustawa została przeprocedowana dzisiaj – powiedział szef kancelarii premiera. Podczas pierwszego czytania projektu ustawy, na mównicy występowali posłowie partii rządzącej, jak i opozycji. Stanisław Tyszka z Kukiz'15 podczas swojego wystąpienia przypomniał, że projekt początkowo liczył dwie strony. Autopoprawka, która do rąk parlamentarzystów trafiła 27 grudnia, znalazła się z kolei na 12 stronach. – Ręka w górę, kto czytał ten projekt – powiedział wicemarszałek Sejmu z mównicy.

– Brawo, dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, jeden poseł Platformy Obywatelskiej, paru posłów Kukiz'15. Szanowni państwo, posłowie nie wiedzą, nad czym głosują. To jest nieprawdopodobne – podkreślił. – Tak szanowni państwo nie można tworzyć prawa – powiedział Tyszka, odnosząc się do faktu podesłania autopoprawki liczącej więcej stron, niż sam projekt.

Co zakłada projekt ustawy?

Nowe przepisy wprowadzają trzy podstawowe rozwiązania:

obniżenie akcyzy z 20 zł/MWh na 5 zł/MWh

obniżenie stawek opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców o 95 proc.

bezpośredni zwrot utraconego przychodu – mechanizm zwrotu różnicy cen polegający na wypłacie środków finansowych do przedsiębiorstw obrotu



Projekt w komisji

Po godz. 13 Sejm poinformował na koncie twitterowym, że wspomniany projekt ustawy razem z autopoprawką został skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Tam o regulacjach zakładających rozwiązania niwelujące wzrost cen energii mówił Krzysztof Tchórzewski. – Analizy wykazały, że możemy zejść w dół z akcyzą. Zleciliśmy m. in. sprawdzenie kosztów w większych spółkach energetycznych – powiedział minister energii.