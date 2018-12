83-latek dźgnął nożem sąsiada. Ten miał mu proponować seks

Jak podaje Onet, do zdarzenia doszło w nocy z 21 na 22 grudnia w jednej z wrocławskich kamienic. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, spotkali 83-latka trzymającego nóż. Mimo wezwań funkcjonariuszy, ten nie chciał rzucić niebezpiecznego przedmiotu na ziemię, więc ci go obezwładnili. Mężczyzna wyznał, że pokłócił się z sąsiadem i zaatakował go nożem. – Był wyraźnie zdenerwowany sytuacją i mówił dość chaotycznie. Po chwili z jednego z mieszkań wyszedł mężczyzna z raną na szyi – powiedział w rozmowie z Onetem Dariusz Rajski z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Grozi mu dożywocie

Ranny 60-latek trafił do szpitala, a jego sąsiad został przewieziony na komendę. Tam przyznał się do winy. – W czasie przesłuchania 83-latek tłumaczył, że zaatakował sąsiada nożem, bo ten zaproponował mu odbycie stosunku – powiedziała Onetowi Małgorzata Klaus, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Chociaż od zdarzenia minął już niemal tydzień, 60-latka wciąż nie udało się przesłuchać. 83-latkowi postawiono z kolei zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu od 8 do 25 lat więzienia lub nawet dożywocie. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.