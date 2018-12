Uczniowie będą musieli chodzić do szkoły w soboty? MEN wydało oświadczenie

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do opiniowania i konsultacji 11 rozporządzeń. Zmiany dotyczą m.in. funkcjonowania samorządów uczniowskich. Jeden z zapisów, który dotyczy działania placówek oświatowych przez 6 dni w tygodniu zaniepokoił rodziców. Na profilu Dom nie jest filią szkoły na Facebooku pojawił się post, w którym oburzeni rodzice sprzeciwiają się zmianom. „Warto zwrócić uwagę, że ministerstwo używa magicznych zwrotów: »może odbywać się« lub »mogą być realizowane«. Niby nic, ale gdyby rodzice protestowali przeciwko 6-dniowemu tygodniowi nauki, ministerstwo oświadczy, że to decyzja szkoły” – tłumaczą zaniepokojeni rodzice. Sytuacja wzburzyła także członków Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców. Joanna Gospodarczyk, szefowa warszawskiego Biura Edukacji podkreśliła, że samorządy zrobią wszystko, aby lekcje w szkołach nie musiały odbywać się w soboty. Urzędniczka dodała, że podobny zapis o funkcjonowaniu szkół przez 6 dni w tygodniu istniał już wcześniej.

Co na to MEN?

Po fali komentarzy w mediach społecznościowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oświadczenie, wktóum podkreślono, że „nie ma i nie będzie konieczności organizowania obowiązkowych lekcji w soboty a informacja o takim rozwiązaniu jest celowym wprowadzaniem rodziców w błąd i nieuzasadnioną próbą wywołania niepokoju”. „Przepis mówiący o tym, że można prowadzić obowiązkowe zajęcia w szkołach także w sobotę istnieje od 16 lat. To nic nowego. Można prowadzić lekcje np. w sobotę, ale pod pewnymi warunkami. Może o tym decydować np. tzw. współczynnik zmianowości oznaczający stosunek liczby oddziałów do liczby pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W przypadku, gdy współczynnik zmianowości wynosi co najmniej 2, zajęcia mogą być prowadzone przez pięć lub sześć dni w tygodniu przez cały rok szkolny. Takie sytuacje zdarzają się sporadycznie i wynikają przede wszystkim z sytuacji losowych, np. przerwy w pracy szkoły spowodowanej awarią, epidemią, warunkami atmosferycznymi” – napisano w oświadczeniu.