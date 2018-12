Mężczyzna złapał 14-latka za miejsce intymne. Policja publikuje wizerunek i prosi o pomoc w poszukiwaniach

Policjanci z Gdańska, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk Śródmieście, prowadzą śledztwo w sprawie incydentu o podłożu seksualnym. Komisariat I Policji w Gdańsku prowadzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 21 września tego roku czynu o podłożu seksualnym.

Do przestępstwa doszło około godziny 13.20 przy ul. Łostowickiej w tramwaju linii numer 6. Do 14- letniego chłopca stojącego przy drzwiach tramwaju podszedł mężczyzna i złapał go za penisa. Mężczyzna chwilę później wysiadł z pojazdu i poszedł na przystanek tramwajowy Wilanowska w kierunku pętli Chełm. Po kilku minutach wsiadł do tramwaju linii nr 2, z którego wysiadł na przystanku Chałubińskiego. Choć do zdarzenia doszło pod koniec września, służby opublikowały wizerunek podejrzanego dopiero 28 grudnia.

Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę na zdjęciach lub mają informacje mogące przyczynić się do ustalenia jego tożsamości lub miejsca pobytu, proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym jednostki pod nr tel. 58 321 67 22. Informacje można przekazywać, pisząc na adres komendant.kp1@gd.policja.gov.pl. Policjanci zapewniają anonimowość.