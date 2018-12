Nowe zasady segregacji odpadów. „Jeżeli, ktoś nie segreguje, koszt wzrośnie dwukrotnie”

– Jeżeli ktoś deklaruje, że nie będzie segregował odpadów, to koszt wzrasta co najmniej dwukrotnie. Nowy sposób segregacji wpływa na odbiór śmieci. Przyjechać musi więcej śmieciarek, wiec to wpływa na koszty – tłumaczyła Urszula Mirończuk z urzędu miejskiego w Białymstoku.

Głos mieszkańców w tej sprawie jest podzielony. Niektórzy uważają, że nowa ustawa jest potrzebna, natomiast inni twierdzą, że to tylko wybieg w celu wprowadzenia podwyżek opłat za wywóz śmieci.

– Jeden wielki kant, nie ma w domu gdzie tego trzymać, a człowiek przyniesie wrzuca tu tu tu, a drugi ciach i wszystko do jednego śmietnika. Nic to nie daje, tylko będzie więcej do płacenia – uważa jedna z mieszkanek Białegostoku.