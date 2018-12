Tym żyliśmy w 2018 roku. Kalendarium najważniejszych wydarzeń mijającego roku

Grudzień

- We Francji dochodzi do największych protestów i demonstracji od tych z 1968 roku. Protesty w Paryżu zamieniają się w zamieszki, pozostawiając setki rannych i tysiące aresztowanych. Ponad 100 samochodów zostało spalonych, Łuk Triumfalny jest niszczony, a wiele innych atrakcji turystycznych jest zamkniętych, zarówno w stolicy, jak i w innych częściach kraju. - Premier Wielkiej Brytanii Theresa May wygrywa głosowanie dotyczące wotum nieufności i pozostaje na stanowisku.



Listopad

- Dochodzi do najtragiczniejszych w skutkach pożarów w historii stanu Kalifornia. Ginie 88 osób, a ponad 18 tys. budynków ulega zniszczeniu. - Wiele narodów na całym świecie świętuje 100-lecie zakończenia I wojny światowej. - Sonda InSight NASA pomyślnie ląduje na powierzchni Marsa. - Ukraina ogłasza stan wojenny po incydencie, w którym Rosja przejmuje w Cieśninie Kerczeńskiej dwa ukraińskie okręty oraz ich załogi. - Chiński naukowiec ogłasza, że bez porozumienia ze środowiskiem naukowym, zmienił genetycznie zarodki dla siedmiu par, które przechodziły zabieg in vitro. W ten sposób chciał nadać ludzkiemu organizmowi odporność na działanie wirusa HIV. Na świat przyjść już miała dwójka genetycznie zmodyfikowanych dzieci, jednak do tej pory nie wiadomo, gdzie one są i czy rzeczywiście do tego doszło.



Październik

- Dziennikarz Dżamal Chaszodżdżi zostaje zamordowany w konsulacie saudyjskim w Stambule. - IPCC ogłasza w raporcie, że zatrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C będzie wymagać szybkich, dalekosiężnych i bezprecedensowych zmian we wszystkich dziedzinach życia społecznego . - Huragan Michael uderza we Florydę. - 70 tysięcy ludzi demonstruje w Londynie, domagając się ponownego referendum ws. Brexitu. - Jair Bolsonaro zostaje wybrany na prezydenta Brazylii. - Książę i księżna Sussex ogłaszają, że spodziewają się dziecka wiosną 2019 roku.



Wrzesień

- Ogień niszczy Narodowe Muzeum Historyczne w Rio de Janeiro. Pożar pochłonął prawdopodobnie ponad 20 milionów przedmiotów. - Sąd Najwyższy Indii dekryminalizuje homoseksualizm. - Trzęsienie ziemi o sile 7,5 uderza w Sulawesi w Indonezji, powodując tsunami, które zabija co najmniej 2256 ludzi i rani ponad 10 tysięcy innych.



Sierpień

- Apple Inc. staje się pierwszą na świecie firmą publiczną, która osiąga kapitalizację rynkową w wysokości 1 tryliona dolarów. - Obfite opady deszczu powodują poważne powodzie w indyjskim stanie Kerala. - 14 sierpnia dochodzi do zawalenia się około 200-250 metrowego odcinka wiaduktu Ponte Morandi w Genui we Włoszech. Giną 43 osoby.



Lipiec

- Z jaskini w Tajlandii uratowano 12 chłopców w wieku od 11 do 16 lat oraz ich 25-letniego trenera piłki nożnej. - Naukowcy odkryli w wyniku użycia specjalnego przyrządu radarowego polodowcowe jezioro na Marsie. - W wyniku ogromnych pożarów w Grecji ginie 87 osób, a ponad 100 budynków zostaje zniszczonych. - 27 lipca byliśmy świadkami najdłuższego zaćmienia Księżyca w XXI wieku. Ponadto zaobserwowaliśmy tzw. opozycję Marsa, który znajdzie się dokładnie naprzeciwko Ziemi.



Czerwiec

- Zginęło co najmniej 109 osób, a setki zostało rannych w wyniku erupcji Volcán de Fuego w południowej Gwatemali. - Obradujący w Moskwie Kongres Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) podjął decyzję o przyznaniu organizacji mistrzostw świata w 2026 roku Stanom Zjednoczonym, Meksykowi i Kanadzie. - Odbywają się XXI Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji, w których zwycięża Francja. - Stany Zjednoczone wystąpiły z Rady Praw Człowieka ONZ. - Kanada zalegalizowała rekreacyjną marihuanę. - Król Arabii Saudyjskiej Salaman wydał dekret, na mocy którego kobiety będą mogły prowadzić samochód. Saudyjskie królestwo było ostatnim krajem na świecie, w którym było to zakazane.



Maj

- Po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,9 na Hawajach doszło do erupcji wulkanu Kilauea. - Prezydent USA Donald Trump ogłasza zamiar wycofania Stanów Zjednoczonych z irańskiego porozumienia nuklearnego. - W Hawanie, na Kubie, 18 maja 2019 roku dochodzi do katastrofy samolotu Boeing 737-201 Adv., należącego do linii Cubana de Aviación. W jej wyniku ginie 112 osób. - Książę Harry poślubia amerykańską aktorkę Meghan Markle. Przyjmują tytuł książę i księżna Sussex. - 25 maja 2018 roku w życie wchodzi Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). - W referendum konstytucyjnym w Irlandii zwyciężyli zwolennicy legalizacji aborcji.



Kwiecień

- Departament Stanu USA ogłasza, że 7 kwietnia w Dumie we Wschodniej Gucie doszło do ataku chlorem i sarinem. W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej 70 osób, a setki zostało rannych. - Po raz pierwszy od 1983 roku w Arabii Saudyjskiej kina otwierają się na amerykańskie filmy. Pierwszą pokazaną tam produkcją jest "Czarna Pantera". - Kim Dzong Un przyjeżdża do Korei Południowej, by spotkać się z prezydentem Moon Jae-inem, stając się pierwszym przywódcą Korei Północnej, który przekroczył strefę zdemilitaryzowaną od czasu jej utworzenia w 1953 roku. - Kate, księżna Cambridge i książę William przywitali na świecie swoje trzecie dziecko - księcia Ludwika.



Marzec

- 4 marca dochodzi do ataku chemicznego w Salisbury na Skripalów. Poszkodowani – 66-letni Siergiej Skripal i jego 33-letnia córka Julia trafili do szpitala w Salisbury. Okazało się, że Rosjanin i jego córka zostali otruci za pomocą broni chemicznej. Premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, na konferencji prasowej przyznała, że w ataku na byłego agenta użyto tzw. nowiczoku. - Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych na corocznym posiedzeniu zaakceptowało zmiany konstytucyjne pozwalające prezydentowi Chin na zajmowanie stanowiska głowy państwa przez nieokreśloną liczbę kadencji. - Władimir Putin po raz czwarty zostaje wybrany na prezydenta Rosji. - Uśpiono ostatniego na świecie samca białego nosorożca północnego. Zwierzę o imieniu Sudan miało 45 lat. Przy życiu pozostały już tylko dwie samice z tego gatunku. - W ponad 900 miastach na całym świecie odbywają się demonstracje, których uczestnicy sprzeciwiają się przepisom umożliwiającym na dostęp do boni, m.in. w związku ze strzelaninami w szkołach.



Luty

- Elon Musk dopiął swego - SpaceX wystrzelił swoją największą rakietę - Falcon Heavy. W wnętrzu znalazł się czerwony kabriolet marki Tesla. - W dniach 9-25 lutego 2018 roku odbywają się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. - Dochodzi do katastrofy lotu Saratov Airlines 703. Samolot An-148, lecący na lotnisko Orsk, rozbił się tuż po starcie 11 lutego 2018 roku. Wszyscy obecni na pokładzie zginęli - 65 pasażerów i 6 członków załogi. - 14 lutego 2018 roku dochodzi do strzelaniny w Douglas High School w Parkland na Florydzie. W wyniku strzelaniny zginęło 17 osób, a 17 odniosło obrażenia. Sprawcą był Nikolas Cruz, który aresztowany został tuż po zdarzeniu. - Jacob Zuma zrezygnował z funkcji prezydenta RPA po dziewięciu latach władzy w obliczu groźby wszczęcia przeciwko niemu przez parlament procedury impeachmentu.



Styczeń

- W chińskim laboratorium narodziły się dwie małpy - Zhong Zhong i Hua Hua, sklonowane metodą transferu jądra komórkowego. To ta sama technika, którą wykorzystano przy klonowaniu słynnej owieczki Dolly. - Doszło do trzydniowego zawieszenia działalności rządu federalnego USA, które nastąpiło w rezultacie nieuchwalenia przez Senat prowizorium budżetowego, które umożliwiało finansowanie rządu i instytucji federalnych przez kolejny miesiąc. Do jego uchwalenia republikanie potrzebowali poparcia ze strony części demokratów. Ci jednak postawili warunek: przywrócenie zdjętej przez Donalda Trumpa ochrony przed deportacją tak zwanych "dreamers", czyli nielegalnych imigrantów, którzy zostali przywiezieni do USA przez rodziców. - 31 stycznia na niebie oglądać mogliśmy niezwykłe zaćmienie Księżyca. Ostatni raz na półkuli zachodniej takie zjawisko miało miejsce ponad 150 lat temu, przez co anglojęzyczne media nazwały je tym razem „Super Blue Blood Moon”.