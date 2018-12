Sylwester za granicą. W te miejsca najchętniej wyjeżdżają Polacy

Jak mówi w rozmowie z RMF FM Jarosław Kałucki z Travel Planet, powitanie nowego roku na imprezie turystycznej to około 60 procent wyjazdów obejmujących okres świąteczno-sylwestrowy.

Jakie są najpopularniejsze kierunki sylwestrowych wyjazdów? Najczęściej jeździmy do Egiptu (29 procent klientów biur podróży), Turcji (12 proc.), na Wyspy Kanaryjskie (11 proc.), do Austrii i Emiratów Arabskich (po około 4 proc.). Co dwudziesty korzystający z biur podróży zdecydował się Nowy Rok przywitać w europejskich stolicach takich jak Paryż, Rzym, Budapeszt, Wiedeń i Londyn.

Z danych wynika też, że coraz częściej wyjeżdżamy na drugi koniec świata. Najpopularniejsze kierunki to Kenia, Dominikana, Meksyk, Tajlandia i Sri Lanka.