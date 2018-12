Z kim Polacy chcieliby spędzić sylwestra? Prezydent Andrzej Duda został pokonany

Z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla portalu rp.pl wynika, że 12 procent ankietowanych chciałoby spędzić tegorocznego sylwestra z Robertem Biedroniem. 11 procent wybrałoby towarzystwo szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, a 10 procent prezydenta Andrzeja Dudy.

– Kobiety częściej zdecydowałyby się na spędzanie tego wieczoru z Robertem Biedroniem (13 proc. vs 10 proc. mężczyzn), zaś mężczyźni z Donaldem Tuskiem (14 proc. vs 8 proc. kobiet). Z Andrzejem Dudą najczęściej świętować chcieliby młodzi, do 24 lat (22 proc.), wraz ze wzrostem wieku ten odsetek spada do 7 proc. w grupie powyżej 50 lat – mówi "Rzeczpospolitej" Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Co trzeci ankietowany nie umiał odpowiedzieć, z kim chciałby spędzić sylwestra.

Badanie SW Research na zlecenie serwisu rp.pl przeprowadzono w dniach 25-27 grudnia 2018 roku na próbie 800 osób reprezentatywnej dla populacji Polski pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania.