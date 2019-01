IMGW wydał ostrzeżenia. Uwaga na silny wiatr

We wtorek 1 stycznia 2019 roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia w związku z pojawiającymi się silnymi podmuchami wiatru. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Alerty drugiego stopnia zaś zostały wydane dla powiatu sławieńskiego (woj. zachodniopomorskie) oraz powiatu słupskiego (woj. pomorskie).

Wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia oznacza, że IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Należy spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia.

IMGW decydując się na wydanie alertów drugiego stopnia, również przewiduje występowanie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. W takich sytuacjach należy przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz dostosować plany do warunków pogodowych.

Pogoda na Nowy Rok

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, na wschodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu, na Podhalu, Podkarpaciu i w Karpatach opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wysoko w Karpatach do 10 cm. Temperatura maksymalna od 2°C na południowym wschodzie, około 5°C w centrum, do 8°C na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat około 0°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu także silny i bardzo silny, od 35 km/h do 50 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Miejscami porywy wiatru do 70 km/h, na Pomorzu do 75 km/h, a na wybrzeżu do 95 km/h. W Sudetach wiatr w porywach do 130 km/h, w Tatrach do 100 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.