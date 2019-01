Drugi Polak wyruszy na K2. Dołączy do wyprawy Alexa Txikona

Marek Klonowski będzie drugim polskim himalaistą w ekipie Alexa Txikona. Wcześniej udział w ekspedycji potwierdził jego partner z zimowych wypraw na Nanga Parbat Paweł Dunaj. Jak podaje RMF24.pl, w składzie, który spróbuje dokonać pierwszego zimowego wejścia na K2, będzie także Hiszpan Felix Criado oraz pięciu nepalskich Szerpów.

Polacy lecą do Pakistanu 2 stycznia. Marek Klonowski miał wyruszyć tam z Irlandii, a Paweł Dunaj z lotniska w Niemczech. Reszta zespołu startuje z Hiszpanii. Cała ekipa ma się spotkać w Stambule, skąd wyleci do Islamabadu. Tam spotkają się z liderem wyprawy.

Zaproszenie do udziału w wyprawie dla klonowskiego i Dunaja potwierdził w rozmowie z RMF FM sam Alex Txikon. – Jestem z tego bardzo dumny i szczęśliwy. Mam nadzieję, że Marek znajdzie jeszcze pieniądze i da radę do nas dołączyć – deklarował. Klonowski wciąż prowadzi zbiórkę na sfinansowanie swojego udziału w wyprawie za pośrednictwem strony zrzutka.pl. Rozmowy Polaków w sprawie udziału w ekspedycji na ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik trwały od kilku miesięcy. Do ostatnich dni przed startem udało się to jednak zachować w tajemnicy.