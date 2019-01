Prezydent Duda wysłał depeszę do Władimira Putina. Chodzi o katastrofę w Magnitogorsku

„Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznym w skutkach wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w Magnitogorsku. W imieniu władz Rzeczypospolitej Polskiej, składam na Pana ręce kondolencje dla wszystkich, którzy stracili swoich bliskich w tej katastrofie. Polacy łączą się w bólu z najbliższymi ofiar i poszkodowanymi” – czytamy w depeszy kondolencyjnej skierowanej do Władimira Putina, opublikowanej na stronie Kancelarii Prezydenta.

Katastrofa w w Magnitogorsku

Przypomnijmy, do katastrofy doszło około godziny 4:00 nad ranem w poniedziałek 31 grudnia. Władze informują, że po wybuchu gazu doszło do zawalenia się pięter od 3 do 10, co utrudniło mieszkańcom wydostanie się na zewnątrz. Ogólnie uszkodzeniom uległo 48 mieszkań, w których w sumie mieszkało 110 osób.

Pod gruzami zawalonego bloku mieszkalnego w Magnitogorsku znajdować się może wciąż 20 osób. Do tej pory potwierdzono śmierć 21 mieszkańców budynku. Komisja Śledcza wszczęła śledztwo w sprawie incydentu. Tymczasem Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) poinformowała, że ​​jak dotąd wszystko wskazuje na to, że doszło do wybuchu gazu.